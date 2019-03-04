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Sağlık Müdürlüğü 'bağımlılığa pas verme' temalı farkındalık faaliyeti yaptı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusun da ’bağımlılığa pas verme’ farkındalık faaliyeti yaptı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusun da 'bağımlılığa pas verme' farkındalık faaliyeti yaptı.


Dün gerçekleşen Kırşehir Belediyespor-Kemerspor maçında gerçekleştirilen ve devam ettirilen faaliyetlerde bağımlılığa karşı etkin mücadele anlatılıyor.



İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, toplumda farkındalık oluşması için sağlık müdürlüğünün her türlü faaliyet içerisinde olunacağını belirtti.


Psikolog Merve Erdoğan ve Sosyal Çalışmacı Ayşegül Rüzgar Kestane tarafından da şapka ve atkı dağıtımı yapılıyor.

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