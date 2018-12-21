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Sağlık Müdürlüğü karbonmonoksit eğitimi yaptı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü il merkezi ve ilçe toplum sağlığı merkezleri personelleri ile toplumda yoğun kullanılan alanlarda bilgilendirme yaptı.


Bilgilendirme kapsamında pazar yerleri, terminaller, kıraathaneler gibi alanlar ziyaret edilerek 'Karbonmonoksit Zehirlenmesi' hakkında farkındalık oluşturmak için bilgiler verilerek korunma önlemleri hakkında broşür ve el ilanları dağıtıldı.


Karbonmonoksit gazının insan hayatını nasıl etkilediğinin anlatıldığı bilgilendirmede karbonmonoksit gazının nasıl insana etki ettiği anlatıldı.

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