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Sağlık personeli artık cezaevinde nöbet tutmayacak

Sen Sendikası girişimleri ile sağlık personelinin cezaevinde tuttuğu nöbetler sonlandırıldı.


Sağlık-Sen Kırşehir Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, sağlık personelinin görevleri dışında cezaevinde görev yapmakta olduğu belirtildi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "2016 yılından bu yana Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli aile hekimleri görevlerinin yanı sıra Kırşehir E-Tipi Kapalı Cezaevinde nöbet tutmaktaydı. Bu mecburi nöbetler sonlandırıldı. 2016 yılı Temmuz ayından beri devam eden, aile hekimlerimiz ve sağlık camiamız için önemli bir sorun haline gelmiş olan kapalı cezaevi nöbetleri, sendikamızın çabaları İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu'nun girişimleri, bakanlığımızdan alınan görüşler ve Vali İbrahim Akın'ın talimatı ile Şubat ayı itibariyle sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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