İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Kırşehir Emniyeti tarafından yeni yıl öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği üzerine alınan ihbarla çalışma başlattı. Kırşehir'de, Aşıkpaşa ve Kervansaray Mahallerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda satışa hazırlanmış 19 litre şarap, 4.8 litre viski, 2 ruhsatsız tüfek, ele geçirildi. İkametlerde damıtılmaya bırakılmış su bidonları da polis, G.Y., İ.A., B.B., Y.A., O.Ç., H.Y., ve H.Ş., hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.