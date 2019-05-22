Saraycık köylüleri iftar yemeğinde bir araya geldi

Kırşehir'de Irmak Bucağı olarak bilinen bölgede yer alan ve Kırşehir'in sınırının son köyü olan Saraycık köylüleri, dayanışma iftarında bir araya geldi.

Köy sakinlerinden Mehmet Yıldırım ve Yasin Cengiz'in organizesi ile bir araya gelen köylüler, bölgede yaşadıkları sorunları konuşarak yeni nesil ile köy ahalisinin tanışmasını sağladı. Saraycık köyünün zenginliklerinin ortaya çıkartılması adına yapılan dayanışma iftarı bölgede köylülerin bir araya geldiği ilk program olarak da kayıtlara geçti. Kırşehir Belediye tesisi olan Ağalar Konağında toplanan köylüler, dayanışma ve kaynaşmanın artması adına bir sonraki yılki iftar programını Kırşehir merkezde yer Saraycık Mahallesinde geniş katılımlı yapmak istiyor. Programda konuşan Mehmet Yıldırım, köylülerin birlikteliğini önemsediklerini ve bir ilki hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıldırım, "Saraycık köylülerini ilk kez bir araya getirdik. Amacımız; köylülerimizin her zaman bir arada bulunarak yeni neslin geçmişle bağlantı kurmasını sağlamak olacak. Kültürüne yabancı toplulukların gelişiminin de doğru olamayacağı kanaatini taşıyoruz" dedi.

İftar sonrası şehir merkezinde yaşayan ve köyden gelen Saraycık Köylüleri, bölgede yaşadıkları sorunları aktarmak üzere siyasetçi bağlantıları kuracak heyet oluşturdu.