Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi

Kırşehir'de, yöresel ürünleri satışından geçimini sağlayan esnaf, Sarıkamış yöresi ürünlerine ilginin artış gösterdiğini söyledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen yöresel ürünler, Kırşehir'de de ilgi görmeye başladı. Mutfağında da geçmişteki lezzetleri günümüze taşıyan Kars, kaşar peyniri ve gravyer gibi ürünleriyle kendinden söz ettiriyor. Kırşehir'de Nezir Kocabey, işlettiği yöresel ürünler dükkanında pandemi sürecinde yoğun ilgiden dolayı evlere siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Kars yöresine ait ürünler satışı yapan Nezir Kocabey, tulum, gravyer gibi satışlarında fark edilir bir artış yaşandığını belirtti. Koyun yoğurdu, çeçil peyniri ve bal satışlarının rağbet gördüğünü anlatan Kocabey, "Yöresel ürünlerin Kağızman'da özellikle uzun kış gecelerinin vazgeçilmez yiyecekler arasında yer alıyor. 2 yıl önce iş yerimizi açtık. Pandemi süresi dolayısıyla işlerimizde bir düşüş oluştu ama yine de işlerimiz gayet güzel. Kars yöremize ait tüm ürünleri satıyoruz. Şu anda şekersiz Kars balımız ve peynirlerimiz oldukça rağbet görüyor. İş yerimizde bulunan ürünlerin hepsine talep var” dedi.