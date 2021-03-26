Savcılı plajı düzenlemesine AHİKA desteği

Kırşehir'de bulunan ve Anadolu'nun plajı olarak görülen Savcılı Plajı çevre düzenlemesinde AHİKA ile destek protokolü imzalandı.

İmzalanan protokole göre Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde bulunan ve İl Özel İdaresince çevre düzenlemesi yürütülen 'Savcılı plajı düzenleme projesi'ne AHİKA tarafından 2 milyon 170 bin lira destek verilecek.

Destek protokolü imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Hirfanlı Barajı sahillerinin Orta Anadolu bölgesinin en önemli dinlenme merkezi olduğunu söyledi.

Savcılı Büyükoba plajının halk arasında büyük ilgi gördüğünü ifade eden Vali Akın; “Halkımızın rağbet gösterdiği ve yaz aylarında deniz özlemini giderdiği Savcılı sahilinde alt yapıyı güçlendirmek amacıyla proje hazırlanmış durumda"dedi.

Projede; "Mesire alanı, çocuk oyun parkları, cafe ve restoranlar, mescid, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark" gibi bölümler yer alıyor. Hayata geçirilecek destek projesi ile birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artmasına imkan sağlanacağı düşünülüyor.