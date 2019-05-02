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Sazlık alanda yaralı bulunan çocuğun ifadesini Kayseri polisi aldı

Kayseri’de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldıktan sonra Kırşehir’de yaralı halde bulunan çocuğun ifadesi ve kayıp olma süreci Kayseri polisi tarafından araştırılıyor.

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldıktan sonra Kırşehir'de yaralı halde bulunan çocuğun ifadesi ve kayıp olma süreci Kayseri polisi tarafından araştırılıyor.


Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ise yaralama olayının detayı hakkında araştırma yaparak bilgi topluyor. Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı İnaç köyü yakınlarındaki çalışan çiftçiler, dere yatağındaki sazlık bölgede bir kızın hareketsiz halde yattığını görmüş ve dün akşam saatlerinde Kırşehir Jandarma Komutanlığına haber vermişti.


Yaralı halde sazlık alanda yattığı tespit edilen Z.G., (14)'nin bıçak darbeleriyle yaralandığını belirlenmişti. Mucur İlçesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun pedagoglar tarafından ifadesi alınarak kimler tarafından yaralandığı ve sazlık alana atıldığı araştırılıyor.

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