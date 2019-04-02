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Seçim geçesi uyuşturucu ticaretine polis engeli

Kırşehir’de, polisin seçim gecesi uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi göz altına alındı.

Kırşehir'de, polisin seçim gecesi uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi göz altına alındı.


Kırşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik alınan bilgi ile seçim gecesi operasyon düzenlendi.



Yapılan çalışmalarda B.Ö., K.Ö., ve S.Ö., isimli 3 kişi Kırşehir'de G.M., isimli 1 kişi ise İstanbul'da yakalandı. Yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen kişiler üzerinde yapılan aramalarda 498 adet Ecstasy hap 15,6 gram Esrar Maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartları ile serbest bırakılırken B.Ö., isimli kişi Kırşehir'de G.M., isimli kişi ise İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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