Şehidin adı matematik sınıfında yaşatılacak

DER) üye ve gönüllüleri, Kırşehir'de bir ortaokulda matematik sınıfı açtı. Gönüllüler, sınıfa Şehit Özgür Mutlu'nun adını verdi.

Tamamı PTT çalışanları ve gönüllülerinden oluşan PTT-DER, Türkiye genelinde şehitlerin adını vererek kurduğu 13 kütüphaneye bir de matematik sınıfı ekledi. PTT-DER'in Hüseyin Özenen Ortaokulunda açtığı matematik sınıfına 2 Aralık 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Özgür Mutlu'nun adı verildi.

Şehidin annesi Hatice Mutlu emeği geçenlere teşekkür ederken, PTT-DER Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu ise, yürekleri eğitim aşkı ile yanan her bölgeye ulaşma hedefinde olduklarını söyledi. Derneğin PTT çalışanlarının kendi gayretleri ile kurulduğunu belirten Tokluoğlu, “Milletine karşı kendini borçlu hissedenlerin derneğiyiz. Bizler bu bağlamda borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek ve eğitime destek faaliyetleri yürütüyoruz. Türkiye'de farklı illerde ihtiyaç sahibi okullarımıza 13 tane kütüphane kurduk. Kırıkkale'de kurduğumuz her kütüphaneye bir şehidimizin ismini vererek Kırıkkaleli şehidimiz Özgür Mutlu adına matematik sınıfımızı oluşturduk, ruhu şad olsun" diye konuştu.