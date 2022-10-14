Şehir dışından gelip, girdikleri evi soyan kadınlar yakalandı

Kırşehir'de polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kadın adliyeye sevk edildi. 2 kadının hırsızlık yapmak için şehir dışından geldikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık yaptıkları belirlenen S.İ. (30) ve M.Ç. (40), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Polisin uzun süre kamera takibi yaptığı olayda Bağbaşı Mahallesi'nde şüpheli kadınların bir eve girdikleri tespit edildi. Çok sayıda altın ve pırlanta gibi ziynet eşyasını çaldıkları ileri sürülen ve Kırşehir'e şehir dışından geldikleri aktarılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye sevkleri sırasında ise pişkin bir tavırla kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Gidin FETÖ'cüleri bulun" diye seslendi.

Öte yandan, polisin kamera izlemesine Yenice Mahallesi'nde 'düz kontak' yöntemiyle motosiklet hırsızlığı yapan M.D.A. (19) adlı kadın da takıldı. Gözaltına alınan M.A.D., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. S.İ. ve M.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.