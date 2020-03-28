Şehirler arası otobüs terminalinde sınırlandırma kuralları uygulanıyor

Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, otobüs seferlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili tedbirler alındı. Kırşehir'de, otogarda bekleyen yolcu sayısı en asgari düzeye indi.

Terminalin bağlı olduğu Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sefer Çelik, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. Otogardaki seferler ve yolcu hareketlilikleri otogar içerisinde de oluşturulan takip merkezi tarafından kontrol ediliyor. Kırşehir'de, kurallar çerçevesinde yolcuların mağdur edilmeyeceği bilgisini veren otobüs firması işletmeni Ömer Şanal, "Devletimizin insanların sağlıkları açısından aldığı kararları bizlerde üzerimize düşen şekilde kontrol ediyoruz. Kurallara uyacağımızı net olarak bildirdik.Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen insanları da mağdur etmeden gitmek istedikleri yere izin belgelerini gösterdikten sonra yardımcı olacağız. Uygulanan her kuralın insan sağlığı için olduğu bilinci ile bizlerde gerekli olmadıkça bu süreçte insanımızın da kendini kısıtlamasını istiyoruz" dedi.

Kırşehir'de, sabah saatleri itibari ile şehirlerarası otobüs terminaline giriş ve çıkış yapılmadı.