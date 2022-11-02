Şehit Aileleri Derneğinde ihraç krizi

Dernek üyeliğinden ihraç edildiklerini evlerine gelen tebligatla öğrenen dernek üyeleri Şehit Aileleri Derneği yönetimine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz dönem başkan adayı olan ve şehit ailesi olmayan üyelerin oy kullanımıyla seçimleri kaybettiğini belirten başkan adayı Yunus Erdoğdu, "Şehit aileleri dernekten ihraç ediliyor lakin şehit ailesi olmayan üyeler oy kullanıyor. Hiç kimse şehit ailelerini kişisel hırsa kapılarak dernekten ihraç edemez" dedi.

Şehit Aileleri ile mevcut yönetim arasında uçurum olduğunu belirten Erdoğdu, "7'den 70'e kadar şehit ailelerimizin daima yanında olduk. Onların dertleri ile dertlenip mutluluklarını kendi mutluluğumuz bildik. Asla şahsi işlerimizi şehit aileleri üzerinden görmedik. Devletimiz ile ailelerimiz arasında köprü olurken şehit yakını dahi olmayan kişilerce kullanılan oylar sonucu derneğimizden kazandıgımız seçimi kaybettik. Biz onurlu şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Peki siz kaybettiğiniz irtibatınızı nasıl kazanacaksınız" şeklinde konuştu.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise ihraç gerekçesi olarak dernek tüzüğünün 1, 2, 4 ve 5. maddelerini gerekçe gösterdi.