Şehit Aileleri Derneğinde yaşanan kriz valiliğin devreye girmesiyle sonlandı

Yaşanan gelişme sonrasında Kırşehir Valiliğinin devreye girmesiyle ihraç edilenler yeniden üyeliğe alındı.

28.20.2022 Tarihli alınan karar gereği dernek üyeliklerinden ihraç edilen Aynur Karaca, Cafer Çelik, İdris Gevrek, Yunus Erdoğdu, Bayram Donat, Bekir Tan, Havva Tan, Mustafa Gevrek adlı şehit yakınları, Kırşehir Valiliği Sivil Toplum Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığında yapılan mutabakatla yeniden dernek üyeliğine alındı. Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gelen tebligatla üyelikten çıkarıldığını öğrenen Yunus Erdoğdu ve yedi şehit yakının mutabakatla yeniden üye olması üzerine basın açıklaması yapan Başkan Adayı Yunus Erdoğdu; "Ulusal ve yerel medyanın ihraç edilmemiz haberine karşı gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederiz. Dernek yönetimiyle mutabakat sağlandı. Şehit ailelerimiz ve kamuoyu yaşanan durumdan ötürü ciddi şekilde rahatsızlık yaşadı. Şehit ailelerimizin hakları olan dernek üyelikleri, dernek yönetimince alınan 04. 11.2022 tarih ve 13 sayılı karar gereğince yeniden sağlanmıştır" dedi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise ihraç gerekçesi olarak dernek tüzüğünün 1, 2, 4 ve 5. maddelerini gerekçe göstermişti.