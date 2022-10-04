Adana'da düzenlenen Şehit Aileleri Federasyonu 2. Genel Kurulunda Başkanlığı Kırşehir aldı.

Kırşehir'de Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı görevinin ardından Anadolu Şehit Aileleri Derneğini kuran Ali Sarıca, Adana'da düzenlenen genel kurulda Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı oldu. Şehit ve gazi dernekleri üzerinde birlikteliği sağlamak istediklerini söyleyen Sarıca; "2019 yılında Adana'da Şehit Aileleri Federasyonu kuruldu. Yapılan genel kurulda Kırşehir 3 yıllığına görevi devraldı" dedi. Ülke genelinde şehit aileleri üzerinde birlikteliği hedeflediklerini anlatan Sarıca; "Federasyonumuzun yanı sıra merkezi Ankara'da olan 'Ölümsüz Kahramanlar' konfederasyonumuz var. 4 federasyon da bağlı ve aktif çalışma yürütüyor. Amacımız ülke genelinde şehit ailelerinin birliğini sağlamak. Hiçbir dernekle problemimiz yok, ana amacımız bütünleştirici olmak" diye konuştu.

Kırşehirli Başkan Sarıca, 3 yıllığına başkanlık görevini yürütecek. Kırşehir Şehit Aileleri Federasyonu; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hakkari'ye bağlı çalışmalar yürütecek.