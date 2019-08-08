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Şehit Aileleri, KEA Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Kırşehir’de şehit aileleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi kapsamında hastane ziyareti yaptı.

Kırşehir'de şehit aileleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında hastane ziyareti yaptı.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan ziyarette, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi; yeni doğan servisi ile hastanenin çeşitli alanlarında tedavi gören hastalar ziyaret edilerek çeşitli hediyeler sunuldu.


Şehit aileleri tarafından yapılan ziyarete Başhekim Yardımcısı Dr. Aslıhan Kılıç Torun, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serap Atak eşlik ederken hastane başhekimliği de projeye verdiği destekle katkı sundu.


Proje kapsamında şehit aileleri ile toplumun kaynaşmasının asıl hedef olduğunu ifade eden Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Kırşehir'de geliştirdiğimiz proje ile şehit ailelerinin toplumun bütün kesimleri ile entegre olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde insanlarımızın bizlere gösterdiği saygı ve şefkat duygusu da her şeye bedel oluyor."dedi.

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