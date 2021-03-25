Şehit Aileleri Kırşehir'de, 6. Başkanını seçti

117 üyeden 111'inin oy kullandığı seçimlerde, dernek başkanlığı için Mutlu Kılıçaslan ve Yunus Erdoğdu yarıştı.

Dernek başkanlığı seçimleri Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasın da yapıldı. Seçimlerde divan başkanlığını ise şehit babası Tuncer Yılmaz yaptı.

Oy kullanma işlemi saat 17:00'de tamamlandı. Divan başkanının tutanakları imzalamasının ardından oylar şehit ailelerine okundu. 111 şehit ailesinin oy kullandığı seçimlerde oyların 57'sini alan Mutlu Kılıçaslan yeniden başkan seçildi. Başkan adayı Yunus Erdoğdu ise 53 oy aldı.