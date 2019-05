Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Türkiye genelinde de ilk 3 dernek arasındayız"

Kırşehir'de 'Bayrakla Birleşen Şehitler' projesi kapsamında Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Üyeleri ile şehir protokolü iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şehit Ailelerinin masalarına ayrı ayrı oturan şehir protokolü, Ramazan Ayının manevi havası ile sohbet ederek Şehit yakınlarını dinledi.

Garnizon Komutanlığı gazinosunda düzenlenen yemeğe, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Müftüsü Mehmet Yaman, medya temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

'Bayrakla Birleşen Şehitler' Projesi ile bir ilki gerçekleştirerek Kırşehir'de her platformda şehit yakınlarını halkla bir araya getirdiklerini ifade eden Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Kırşehir'in en faal dernekleri arasında yer alarak Türkiye genelinde de ilk 3 dernek arasındayız. Şehit ailelerimizin acılarından uzaklaşarak onların toplumda var olmalarını sağlamak adına sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz İbrahim Akın ve kamu görevlilerine minnettarız. Düzenlediğimiz her etkinliğe aktif katılımları ile bizleri onurlandıran ailelerimizin her türlü yanındayız. Onların yaşadıkları acıların unutturulması ve toplumda hak ettiği yere ulaşmasının da etkin mücadelesini veriyoruz."dedi.

İftar öncesi Vali İbrahim Akın, şehit yakınlarının olduğu masaları tek tek gezerek hatırlarını sorup tokalaştı. Semazen gösterisinin de yapıldığı program İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın duası ile son buldu.