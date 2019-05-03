Şehit Aileleri, tarihi zenginlikleri Çanakkale gezisi ile yerinde gördü

‘Şehit Aileleri ve Gönüllüler' projesi kapsamında gençlerimize milli, manevi değerlerimizi anlatabilmek, tarihi zenginliğimizi öğretebilmek, gençlerimiz ve şehit ailelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi.

21 genç ve 21 şehit ailesinin katıldığı programda 42 kişi tarihi yerinde yaşama imkanı buldu.

Tarihi Gelibolu Yarımadasında Şehitlik ziyaretlerinde bulunan ve ardından Çanakkale Savaşları Simülasyon Merkezini gezen gençler ve şehit aileleri milli ve manevi değerleri yerinde görerek yaşadı.

Gezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Çanakkale'de eşi ve benzeri olmayan bir destan yazıldığını söyledi.

Çanakkale'nin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçaslan, “Çanakkale´de ecdadımız eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Onların zorluklara rağmen kazandıkları zaferin kalıntılarının bulunduğu Çanakkale her vatandaşımızın görmesi gereken bir yerdir. O ruhu, manevi duyguyu hissetmek çok kıymetlidir. Bu bilinci ailelerimize ve yeni nesillerimize taşımamız o şehitlerden ve gazilerden üzerimize düşen bir borçtur.”dedi.