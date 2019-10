Şehit, Hayrettin Yılmaz'ın adı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine verildi

Şehit, Polis Memuru Hayrettin Yılmaz'ın adı Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine verildi.

Yılmaz'ın vefatının 1. Yıl dönümünde, Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine adının verilmesi nedeniyle hastane bahçesinde program düzenlendi. Programa; Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve eşi Pınar Türesin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz'ın ailesi ile hastane yöneticileri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Vali Akın, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin adının ve hatıralarının yaşatılması için yürütülen çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyledi. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve yakınlarına sahip çıkmaya gayret gösterdiklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Şunu iyi biliyoruz ki; bu topraklar, geçmişten günümüze kadar verdiğimiz şehit kanlarıyla vatan olmuş ve ayakta kalmıştır. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize millet olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz. Devlet olarak her zaman şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve yakınlarına sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de onlara sonuna kadar açık. Şehitlerimizin isimlerini ve hatıralarını yaşatmak için şehitlerimizin isimlerini caddelere, sokaklara, kamu binalarına, parklara, meydanlara veriyoruz"dedi.

Hastanedeki programın ardından, Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz'ın vefatının 1. yılı nedeniyle baba ocağında mevlid okutuldu.