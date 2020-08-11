İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da Dörtyol İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli şehit Başçavuş Kurtuluş Kaya (48) son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da Dörtyol İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli şehit Başçavuş Kurtuluş Kaya (48) son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit Başçavuş Kurtuluş Kaya, alınan korona virüs tedbirleri kapsamından kılınan öğle namazının ardından Kaman ilçesi Cuma Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan Vali Vekili Adnan Kayık, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan ve il ve ilçe protokolüyle siyasi parti temsilcileri katıldı.


Şehit Kaya'nın yanında olduğunu söyleyen muhtar Ferhat Aydın, "Kurtuluş, şehit olmadan önce benim yanımdaydı. Bölgede hırsızlık olayları çok olmakta. Bölgede komutanın olduğu sürece kimse hırsızlıkta yapamıyor. Garibanın malını çaldırdıktan sonra anlamı yok demişti" dedi.


Hatay İli Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada Dörtyol İlçe Jandarma Karakol Komutanı 48 yaşındaki Kurtuluş Kaya başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanmıştı. Yoğun bakıma alınan Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.