?ehit ?mer Halis Demir ?lkokulunda 'T?rk Mallar? Haftas?' etkinlikleri d?zenlendi

Velilerin ve K?z?lay G?n?ll?lerinin deste?i ile ger?ekle?tirilen etkinlikle y?resel k?yafet giyen ??renciler, sa? b?re?i ikram? yap?p konuklar?na ?i? k?fte haz?rlad?. K?r?ehir Milli E?itim M?d?r Yard?mc?lar?n?n da kat?l?m g?sterdi?i etkinlikte Okul M?d?r? Kurudal yapt??? a??klamada, "??renciler, hem tutumlu olmay? hem de yerli ?retim ve t?ketim konusunda bilin?li hale gelmeyi ??reniyorlar. Bu etkinli?imizde beslenmenin, tutumlu olman?n, payla?man?n, T?rk mallar?n? kullanman?n ?nemi anlat?ld?. ??renciler aileleri taraf?ndan haz?rlanan yiyecek ve i?ecekleri arkada?lar? ile payla?t?? diye konu?tu. S?n?f ??retmeni Ay?e Y?ceer ise a??klamas?nda ??rencilere yerli mal? bilinci vermek amac?yla bu faaliyetin d?zenlendi?ini s?yledi.

?te yandan K?r?ehir ?ehit ?mer Halisdemir Ortaokulu 6-7 s?n?flar aras?nda yap?lan yar??mada, 50 g?n boyunca 5 vakit namaz?n? aksatmadan k?lan ??rencilere ak?ll? bileklik hediye edildi.