Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz için mevlid okutuldu

Mevlid programına Vali İbrahim Akın eşi Saliha Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutan Vekili J. Yrb. Suat Orhan ile birlikte şehidin ailesi ve şehit yakınları katıldı.

Vali Akın, mevlid sonrası yaptığı konuşmada, Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Polis Memuru Hayrettin Yılmaz, geçtiğimiz yıl Bursa ili Osmangazi ilçesinde motosikletli tim ekibinin taksiye çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit olmuştu.