Sevgililer gününe çiçekçilerden ‘Pandemi' indirimi

Yeni normale dönüşle birlikte kısıtlamalarında gölgesinde girilecek olan ilk 14 Şubat sevgililer gününde çiftlerin mutluluklarını çiçek ve farklı hediyelik eşyalarla yapabilmesi için çiçekçi Serkan Eren, astığı pankartla şehirde ilginin de odağında oldu.

Müşterilerin çiçeklerden önce fiyatlarını sorduğunu ifade eden esnaf Serkan Eren, “Pandemi öncesinde insanların alım güçleri ve sosyal faaliyetleri fazlaydı. Pandemiden sonrasında ise fiyat artışları bizi de etkiledi.” dedi.

Cenaze, doğum günü, mezuniyet gibi alanlarda çiçeğin hayatın içinde olduğunu ifade eden Eren, 14 Şubatta herkesin sevdiğine bir nebze de katkı sunması adına indirime gittiğini söyledi.

Çiçek fiyatlarını aldığı rakama çekti

Fiyatlarda pandemi güncellemesi yapan Eren, “Bazı ürünlerde zarar ederken bazı ürünlerde ciddi indirimlere gittik. Bu süreçte sadece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çiçekle birlikte zor günlerde mutluluk ve moral aşılıyoruz” diye konuştu.