Seyfe Gölü için takvim hazırlayan Çetiner: "Tüm fotoğraflarım birbirinden farklı"

Seri olarak yaptığı masa takvimleri yanına duvar takvimleri de bastırdığını ifade eden Ömer Çetiner, topladığı fotoğraflara sanatçı gözü ile bakılmasını istedi.

2008 yılından itibaren Seyfe Gölü'nün fotoğraflarını çeken ve çektiği fotoğraflardan takvim oluşturan Çetiner, "2008 yılından bu tarafa sadece Seyfe Gölünden oluşan fotoğraflarla takvim yapıyorum. Seyfe Ağırlıklı çalışmalar yaptım. Takvimde küçük karelerle belirtilen alanlarda Kırşehir'in tarihi ve kültürel alanlarına yer verdik. Bu durumda takvime ayrı bir renk kattı. Yaptığımız çalışmaların benzeri yok. Son 3 yıldır valilikle birlikte EMITT Fuarında kullanılmak üzere duvar takvimi de yapıyoruz. Derneğimiz ve Kırşehir Valiliğinin de logoları var" dedi.

11 yıldır takvim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten ve hiçbir fotoğrafın benzerlik göstermediğini anlatan Çetiner, "Yaşanılan süreç maddi ve manevi olarak yorsa da takvimin oluşması ve insanların verdiği tepki yorgunluğumu alıyor. Yurt içi ve yurt dışından takvimlerin çıkıp çıkmadığı soruları da bizleri daha fazla teşvik ediyor. Şartlar uygun olduğu sürece Seyfe Gölü takvimlerini aralıksız olarak dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çetiner, 2008 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Seyfe Gölü fotoğraflarından takvim oluşturarak Kırşehir'de yurt içerisinde ve yurt dışında dağıtımını yapıyor.