Seyfe Gölü Kuş Cenneti bölgesinde, yol yapım çalışmaları başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tarihi güzellikleri ile bilinen Seyfe Gölü Kuş Cenneti bölgesinde yol yapım çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından sürdürülüyor.

Seyfe Gölü ve Gümüşkümbet arası 3.5 kilometrelik yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.

2019 yılı yatırım programı kapsamında bulunan Seyfe alanında başlatılan sıcak asfalt çalışması İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz tarafından da yerinde takip ediliyor.

Zemin ve söküm çalışmalarından sonra ekiplerce yola PMT serimi yapıldı. Yapımı devam eden 3.5 kilometrelik yolun tamamı İl Özel İdare tarafından finanse edildi. Bu iş kapsamında 11 bin ton (pmt) pilentmiks temel malzeme, büz sanat yapı malzemesi, kazı ve dolgu işleri yolun güzergahı en iyi seviyeye gelecek şekilde yapılarak, çalışmalar sürdürülüyor.

Yol ile Seyfe'nin tanıtımına katkı sunulacak

Ak Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, yapılan yol çalışması ile Seyfe Gölünün de büyük bir önem kazanacağını söyledi.

Milletvekili Kendirli, açıklamasında;

“ Seyfe kuş cenneti, bölgemizde turizm açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. Seyfe gölümüzde dünyanın en büyük flamingo toplulukları barınmaktadır. Çevresinde ve içerisinde göl seyir terasları, seyir kulesi gözlem ve höyük noktalarının ile bir çok yabancı kuş bilimcilerin ve çevrecilerin dikkatini çekmektedir.

Yol medeniyettir, sorumluluk alanımızdaki tüm yollarımıza önem gösteriyoruz, vatandaşımızın taleplerine duyarsız kalmıyoruz. Daha önce mevcut zeminin söküm çalışmaları özel idare ekiplerimizce tamamlanmıştı. Şu anda da Seyfe köyünde asfalt çalışması öncesinde PMT serimi ve sıkıştırma işlemi yapılmaktadır. “dedi