Seyfe Gölü Yamula Barajı Projesiyle hayatta kalabilecek

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, Mucur'da yer alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin Yamula Barajı Projesiyle hayatta kalabileceğini söyledi.

Son yağışlardan sonra Seyfe Gölü'nde doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığını belirten Çetiner, Yamula Barajı Projesinin hayata geçirilmesiyle Kuş Cenneti'nin olası kuraklıklardan etkilenmeyeceğini belirtti. Çetiner, "Şu anda gölün doluluk oranını yüzde 70 civarında söyleyebiliriz. Gölde su olmasının tek nedeni yağan yağış ile birlikte gölün toprak yapısı. Göl tabanı çorak toprak olduğu için tabana su vermiyor. Bu nedenle de yağan yağışın etkisiyle su yüzeyde kalıyor. Seyfe Göletimiz gölün on binde 1'i değil ama orada bir damla bile su yok. Çünkü göletin tabanının geçirgen olması nedeniyle su havzaya iniyor. Havzada ki su derinliğimiz ise yaklaşık 70 metre civarında yazın ise göl kuruma noktasına gelebiliyor. Yağışlar devam ettiği sürece göldeki su seviyemiz artacak" dedi.

Şu anda gölde az sayıda kuş türünün gözlemlenebildiğini dile getiren Çetiner, "Şu anda sadece ördekleri, angıtları, martıları ve yerel kuşları görebiliyoruz. Birkaç içerisinde ise bölgeye göçmen kuşların gelmesini bekliyoruz. Yapılan Yamula Barajı projemiz var. Proje biraz yavaş ilerliyor. Bu proje ilerlerse yağışlara bağlı kalmadan Seyfe Gölü Kuş Cenneti güzel görüntülere sahne olacak" diye konuştu.