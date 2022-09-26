Kırşehir'de, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBERAY) ekipleri vatandaşı bilgilendiriyor.

İl genelinde yapılan çalışmalarda ekipler, vatandaşları bilgilendirmek için çalışma yürütüyor. Vatandaşın yoğun kullandığı caddeler üzerinde çalışma yapan ekipler, 'Oltalama Tuzağı', 'iletişim yoluyla dolandırıcılık', 'hesap bilgileri güvenliği' gibi konularda uyarılarda bulunuyor. SİBERAY polisleri vatandaşlardan güvenilir olmayan internet siteleri üzerinden alış veriş yapmamaları ve kişisel bilgilerin de verilmemesi noktasında tavsiyelerde bulunuyor.