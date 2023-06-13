Şiddetli yağış hayatı felç etti

Kırşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış 10 dakikada şehir merkezinde hayatı felç etti.

Şehir merkezinde öğle saatlerinde yaklaşık on dakika süren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, saçak altlarına ve ağaçların altına sığındı. Bazı vatandaşlar ise şiddetini artıran yağmurdan çöp poşetleriyle korunmaya çalıştı. Terme Caddesi ve Sanayi Cami kavşağında su birikintisi oluştu. Rögarların taştığı alanda sürücüler kadar vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Emniyet ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu. Kırşehir Valiliği ise sabah erken saatlerde yağış öncesi meteorolojik veriler üzerinden uyarılarda bulundu.

İki haftadır şehirde etkili olan yağışlardan Akpınar, Boztepe ve Mucur ilçelerinde bulunan tarım arazileri de olumsuz etkilendi.