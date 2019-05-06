Sıdıklı Köylüleri, dayanışma toplantısında bir araya geldi

Sıdıklı Kumarkaç Köyü Muhtarı Ahmet Toprak tarafından organize edilen toplantıya; Ekizağıl,Kumarkaç,Büyükoba,Küçükoba,Ortaoba,Darboğaz,Küçükboğaz, köylüleri katıldı.

Toplantıda yedi köyün temsilcileri ‘Var olandan olmayana destek' ilkesini benimseyerek çalışmalarına başladı.

Tarım ve Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu köylerin genel durumu hakkında Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu'ya bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda köy muhtarlarının talep ve önerileri alınarak ileriki dönem aşamaları tartışıldı. Sıdıklı Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Uzun Kırşehir genelinde 7 bin ile 8 bin arası bir nüfus potansiyeline sahip olan aşiretin bundan sonrada birlik içerisinde hareket ederek insanlarımıza daha güzel bir bakış açısı kazandıracaklarını söyledi.