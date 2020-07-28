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Silah ve mühimmat ticareti yapan çeteye operasyon

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı silah ve mühimmat ticareti yapan çeteye operasyon düzenledi.


İl merkezi, Boztepe, Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat ili Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüt Faaliyeti Kapsamında Silah ve Mühimmat Ticareti” yapmaktan İ.A., liderliğindeki suç örgütüne baskın düzenlendi.


Eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda T.Y, İ.İ, H.G, İ.G. ve S.G., adlı kişiler ile birlikte (5) adet ruhsatsız tabanca, (6) adet ruhsatsız av tüfeği, (43) adet tabanca fişeği, (115) adet av tüfeği fişeği, (160) adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

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