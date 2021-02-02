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Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde otomobilinin içinde silahını temizlemek isteyen şahıs, ateş alan silahtan çıkan kurşunun çenesine isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilinin içinde silahını temizlemek isteyen şahıs, ateş alan silahtan çıkan kurşunun çenesine isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi.


Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'in Kaman ilçesinde çifte cinayetin işlendiği Bayramözü köyünde iddiaya göre Halis Ünal (63), eşine tabancasını temizleyeceğini söyleyerek bindiği otomobilinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çenesine kurşun isabet eden Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekibi, araçta tabanca temizleme malzemeleri buldu. Ünal'ın cenazesi, incelemenin ardından Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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