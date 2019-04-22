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Siyasi partilerden CHP Liderinin saldırıya uğramasına ortak deklarasyon

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şehit Cenazesinde saldıraya uğraması sonucu Cacabey Meydanında toplanan siyasi partiler ortak açıklama yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Cenazesinde saldıraya uğraması sonucu Cacabey Meydanında toplanan siyasi partiler ortak açıklama yaptı.


Kırşehir'de bir araya gelen DP, Saadet Partsi, İYİ Parti, CHP, ÖDP, TKP, Emek Partisi yetkilileri ile sendika temsilcileri bir araya gelerek saldırıyı kınadı.



CHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakmak'ın okuduğu kınama metninde saldırının şehidin ailesine ve Şehit Yener Kırıkçı'ya da yapılmış büyük bir saygısızlık olduğu belirtildi.



Cacabey Meydanında toplanan kalabalığa hitap eden Çakmak, "Saldırının azmettiricileri bellidir. CHP'yi ve partilileri hedef gösterilmiştir. Nefret ve kin tohumları eken ve siyasi rant bekleyen zehirli dilin de sahipleri saldırıda pay sahipleridir. Cenazeler üzerinden toplumu bölüp parçalamaya çalışan edepsizler, aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır."dedi.

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