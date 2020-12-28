İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi Kırşehir'de vaka sayıları 4'te 1 oranında düştü

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasaklar Kırşehir’de sonuç verdi.

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasaklar Kırşehir'de sonuç verdi.


Kırşehir Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü, STK ve medyanın yayınları ile desteklediği süreç Kırşehir'de vaka sayılarının kısıtlamalarla birlikte 4'te 1 oranında düşüş göstermesini sağladı.


İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarından önce günlük 250 civarında olan vaka sayıları kısıtlamaların başlamasıyla birlikte günlük 50'ler seviyesine kadar düşüş gösterdi.


Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sürecin yönetimi Kırşehir Valiliği koordinesinde oluşturulan ve toplumun her kesiminin desteğinin alındığı birebir izlemelerle sağlanıyor. Pandemi servisinde çalışan personel süreç içerisinde başhekimliğinde destekleri ile izle edilirken pandemi yoğun bakım servisleri ise artışlar nedeniyle 3'e çıkarılmıştı. Vali İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve STK temsilcilerin sokaklarda yaptığı bilinçlendirme çalışmalarına Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de yaptığı görsel yayınlarla destek sunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.