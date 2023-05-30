Sokak köpekleri koyunlarını telef etti belediye yetkilileri akıl almaz cevap verdi

Kırşehir'in Kındam Mahallesi'nde sokak köpekleri tarafından kurban için aldığı küçükbaş hayvanları telef edilen vatandaşa belediye yetkililerinin verdiği cevap karşısında şaşkına döndü.

Yaşadığı süreci anlatan ve sokak köpekleri saldırısıyla 37 hayvanı telef olan Barış Gökçınar, telefonla ve yüz yüze giderek belediye yetkililerinden yardım istediğini, yaşadığı duruma benzer olayların mahallesinde daha öncede yaşandığını belirtti. Gökçınar; "Sokak köpeklerinin çok büyük sıkıntı verdiğini belediyeye hem telefon ederek hem de bizzat giderek ilettim. Sokak köpeklerinin mahallelinin tavuklarını yediğini ve çocukların okula giderken tedirgin olduğunu aktardım. Belediye yetkililerinden ise bana 'köpekler bizi görünce kaçıyor, alamıyoruz almaya çalışıyoruz' gibi cümleler kullanıldı" dedi.

Gökçınar, kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrasıyla insanların sokak köpeklerinin hayvanlarını telef ettiğine inandığını ifade ederek yetkililerden vadeli aldığı hayvanların telafisi için destek istedi.