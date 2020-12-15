Sudan'a görevli giden Dr. Hakkı, Kırşehir'e döndü

Sağlık Bakanlığı tarafından Sudan' a görevlendirilen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzman Hekimi Ahmet Hakkı görevini tamamlayarak memlekete döndü.

Pandemi sürecinin başladığı günlerde Sudan' a görevlendirilen Op.Dr. Hakkı, pandemi polikliniğinde tulumunu giyip mesaisine başladı.

Görevlendirildiği Sudan'da ki izlenimlerini aktaran Dr. Ahmet Hakkı, "Zor bir dönemde Bakanlık tarafından Sudan' daki çaresiz insanları muayene ve tedavi için gönderilmem benim için ne kadar gurur verici ise, doğup büyüdüğümüz memleketimden ayrı kalmak yıllardır sokaklarında aynı havayı teneffüs edip, sevincini, hüznünü paylaştığım, hastanede hizmet ettiğim hemşerilerimin salgının ilk günlerinde yanında olamamakta beni bir o kadar üzdü"dedi.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği tarafından da ziyaret edilen Dr. Hakkı, pandemi sürecinin de aşılacağını devletin her tür tedbiri aldığını ve insanlara düşenin alınan tedbirlere harfiyen uymak olduğunu belirtti.