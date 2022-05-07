Sultan Irmak cinayetinin şüphelileri Kırşehir'de yakalandı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde bir kadının evinde başından silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları ileri sürülen 2 şüpheli Kırşehir'de ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Irmak'ın (28), Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki evinde 3 Mayıs tarihinde başından tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları öne sürülen B.E.T. ve Y.C.K.'nin Kaman ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis tarafından ilçe merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan B.E.T. ve Y.C.K., ifadesi alınmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına almıştı.