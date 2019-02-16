Şüphe üzerine durdurulan araçta kalaşnikof marka silah ele geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında kalaşnikof marka silah yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma birimleri Ankara-Kayseri karayolu üzerinde uygulama yaptı. Akpınar ilçesi Çiftlik ağa mevkinde gerçekleştirilen uygulamada M.K.'nın kullandığı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait 1 şarjör, 30 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.