Suriyeli sığınmacılar hurda satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sığınan savaşzede Suriyeliler, Kırşehir'de hurdaları satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kırşehir'e yerleşen ve sayıları resmi olmayan rakamlara göre 12 bini bulan sığınmacılardan bazıları çöplerdeki hurdaları toplayarak Hurdacılar Sitesindeki esnafa satıyor. Sığınmacılar bu şekilde ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.