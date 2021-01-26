Tadilata alınan tarihi medresede çalışmalar durdu

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tadilata alınan medresede geçici üst örtü ve raspa yapımı gerçekleştirilerek caminin çatıdan su alması önlenmiş, çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırılarak kurumaya bırakılmıştı. İç kısımlar ve tabanda raspa çalışması yapılarak alttan su alması engellenen camide işin bitim süresinden itibaren hiçbir çalışma yapılmıyor olması şehirde huzursuzluğa neden oldu.

Tadilatı başlatanların takibini de aynı ölçüde yapmasını isteyen İlhan Çalışkan adlı vatandaş, 2 yıldır cami ile ilgilenilmediğini söyledi.

Kenan Kerimoğlu adlı vatandaş ise Selçuklular ve Osmanlılar döneminde kullanılan yapıda gerekli çalışmaların tamamlanmasını ve hizmete açılması gerektiğini söyleyerek, “Medresenin tadilata alınması ve işin bitiş tarihinin 2020 yılı gösterilmesine rağmen hala metruk şekilde bırakılması keyfi hareket ediliyor olması güzide eserin böyle atıl kalmasına da gönlümüz razı olmamaktadır. Gereken yapılarak medrese etrafındaki mezbelelik görüntünün kaldırılarak ibadetse ibadet, müze ise müze olarak hak ettiği değere kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Kırşehir Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Kurt ise medrese hakkında eleştirilerin doğru olmasının önemli olduğunu ama halkın da açıklama beklediğini ifade etti. Kurt, “STK'lar olarak medyadan medresenin gelişim sürecini takip ediyoruz fakat yapılan tadilatla ilgili bilgilendirme yapılmadığı için bizler de gerekli bilgiye sahip değiliz. Geçici işlemler tabeladan okuduğumuz kadarıyla tamamlanmış bundan sonraki işlemde Vakıflar Bölge Müdürlüğünde, Kırşehir kamu oyunun bilgilendirilmesi gerekmekte tarihi eserin dönüşümü merak ediliyor” diye konuştu.