Tarihi çarşıda antikacı topluyor, cam ustası aslına uygun restore ediyor

Kırşehir'de tarihi Ahi Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı'nda antikacı esnaf; Türkiye genelinden eşya topluyor, cam ustası ise toplanan malzemeleri aslına uygun şekilde restore ediyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı'nda Antikacı Yavuz Selim Köksal, Türkiye'de farklı bölgelerden topladığı antika eşyaları Kırşehir'de satışa sunuyor. Sattığı antika ürünlerin yanı sıra Köksal, cam ustaları marifetiyle de işlem görmüş eşyaları aslına uygun restore ettiriyor. Yaklaşık 800 yıllık Ahilik geleneğinin yaşatılması için hayata geçirilen Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda 32 meslek grubu esnafı faaliyet gösteriyor. Çarşının Ahi Çarşısıyla birleşik olması da ticari faaliyet merkezinin şehirde yer değiştirmesine neden oldu. Çarşı içerisinde cam işlemeciliği yapan Ahmet Çiçek, değerli eşyaların orijinaline uygun şekilde yapılarak yeniden satışa sunulmasının keyfini yaşadıklarını ve tarihi misyona uygun şekilde de imece usulünü hayata geçirdiklerini söyledi. Çiçek, açıklamasında, "Antika toplama noktasında destekleşiyoruz. Antika ürünler geldikten sonra bizler, aslına uygun restore ediyoruz. Esnaflar birbirleriyle etkileşim halinde" dedi.

Hacı Çelik adlı balcı ise şehrin ilk antikacısının iş yerinin merakla izlendiğini ve çarşı içerisinde bulunan bütün esnafın etkileşim halinde olduğunu aktardı.