TDP, 4 bin 762 öğrenciye suçtan korunma bilgilendirmesi yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Toplum Destekli Polis, ‘Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek' projesi kapsamında 52 okulda 4 bin 762 öğrenciye kişisel güvenlik, suçtan korunma, internet güvenliği, sosyal medya kullanımı ve trafik eğitimi verdi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde geliştirilen proje ile bilgilendirme yapılan 4 bin 762 öğrenciye 20 bin 253 materyal hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı bin adet kitap dağıtımı yapan polis, 39 öğrenciyi Ankara'ya düzenlenen geziye götürerek tarihi ve kültürel değerlerin de benimsenmesine katkı sundu.

‘Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek' projesi kapsamında Asayiş Daire Başkanlığı ve Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları' adlı broşür bin 681 kişiye dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro çalışmalarını suç ve suçun önlenmesi kapsamında aralıksız sürdürüyor.