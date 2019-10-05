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TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Sakaryaspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Ahi


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Boran Turhan, Vedat Hoşnam


Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, İsmail Düzgün Ahmet Mert Bayındır (İlker Sayan dk. 72), Ahmet Karadayı, Erbay Eker, Murat Şimşek, Oğuzhan Öztürk, Turan Yılmaz (Yaşar Çetin dk. 46), Onur Karakabak


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Berk İsmail Ünsal (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 55), Okan Baydemir (Kaan Kırcı dk. 65), Nuri Fatih Aydın (Furkan Parsak dk. 87 ?), Ali Fırat Okur, Ahmet Furkan Özcan, Berkay Can Değirmencioğlu


Kırmızı Kart: Taşkın İlter (dk. 75) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Yaser Hacımustafaoğlu, Ali Fırat Okur (Sakaryaspor), Murat Şimşek, Ahmet Karadayı, Ahmet Karadayı, Oğuzhan Öztürk (Kırşehir Belediyespor)

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