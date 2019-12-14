TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Gurup müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Vanspor'a 0-1 mağlup oldu.
Stat: Ahi
Hakemler: Erdem Temel, Uğur Önay, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak (Dk.82: İlker Sayan ?), Emrah Dağ, İsmail Düzgün (Dk.77: Ümit Karaal), Ahmet Karadayı , Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk(Dk.69:Yusuf Akbulut), Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak
Vanspor FK: Salih Şenbaş, Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Tunç Murat Behram (Dk.58: Sefa Küpeli), Mehmet Sıddık İstemi (Dk.86: İsmail Güner ?), Oktay Aydın, Şerif Doğan (Dk.57 Emrah Tacir), Barış Gök , Barış Sağır, Yakup Demirxx
GOL: Batuhan Er (dk. 27) (Vanspor Fk)
Sarı Kartlar: Onur Karakabak, Ahmet Karadayı, Turan Yılmaz, Serhat Mermer (Kırşehir Belediyespor), Şerif Doğan, Tunç Murat Berham, Oktay Aydın, Batuhan Er (Vanspor FK)