TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Bandırmaspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 7. hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor, sahasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Ahi
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek , Fatih Söyler
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer (Ahmet Mert Bayındır dk. 71), Murat Şimşek, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Ümit Karaal (Volkan Geyik dk. 66), Onur Karakabak, Metin Aydın (Erbay Eker dk. 76)
Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Birhan Vatansever (Ali Küçük dk. 71), Berat Satılmış ( Ogulcan Şahin dk. 81 ?), Erkan Taşkıran, Abdullah Karmil, Hüseyin Bah, Onur Akbay, Benhur Keser (Sinan Akaydın dk. 62), Rıdavan Koçak, Batuhan Karadeniz, İrfan Başaran
Goller: Onur Karakabak (dk. 28), Ahmet Karadayı (dk. 59) (Kırşehir Belediyespor), Erkan Taşkıran (dk. 49 pen.), Ali Küçük (dk. 90+3) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Abdullah Kargil, Benhur Keser, Ali Küçük, (Bandırmaspor), Yaşar Çetin, Birol Parlak, Murat Şimşek, Ümit Karaal (Kırşehir Belediyespor)