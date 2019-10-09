İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Bandırmaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 7. hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor, sahasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Ahi


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek , Fatih Söyler


Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer (Ahmet Mert Bayındır dk. 71), Murat Şimşek, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Ümit Karaal (Volkan Geyik dk. 66), Onur Karakabak, Metin Aydın (Erbay Eker dk. 76)


Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Birhan Vatansever (Ali Küçük dk. 71), Berat Satılmış ( Ogulcan Şahin dk. 81 ?), Erkan Taşkıran, Abdullah Karmil, Hüseyin Bah, Onur Akbay, Benhur Keser (Sinan Akaydın dk. 62), Rıdavan Koçak, Batuhan Karadeniz, İrfan Başaran


Goller: Onur Karakabak (dk. 28), Ahmet Karadayı (dk. 59) (Kırşehir Belediyespor), Erkan Taşkıran (dk. 49 pen.), Ali Küçük (dk. 90+3) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Abdullah Kargil, Benhur Keser, Ali Küçük, (Bandırmaspor), Yaşar Çetin, Birol Parlak, Murat Şimşek, Ümit Karaal (Kırşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.