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TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi. Maç öncesi iki takım oyuncuları Barış Pınarı Harekatına destek olmak için asker selamı verdi. Kırşehir Belediye Spor taraftarı ise dev Türk Bayrağı açarak ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı.



Stat: Ahi


Hakemler: Semih Kurt , Gürcan Dönmez, Birtan Yavuz


Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Metin Aydın , İsmail Düzgün (dk.62 Ümit Karaal) İlker Sayan , Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Berkay Öztuvan (dk.77 Ahmet Mert Bayındır)xx, Volkan Geyikxx, Onur KarakabakXx, Yusuf Akbulut (83. Yaşar Çetin)xx,



Kardemir Karabükspor: Halit Tokurxx, Arda Belen, Tuğrul Yavaşçı,Emre Eser (dk.87 Melih Berat Arslan), Toykan Topuz (dk.71 Ömer Çelik), Fatih Tultak, Doğukan Sabih Toksöz (dk.42 Fatih Kızılay) Abdullah Sezgin, Cihan Aydın Berk Kervankıran Batuhan Kurt



Goller: Ahmet Karadayı (dk.15), İsmail Düzgün (dk.38), İlker Sayan (dk. 74), Kırşehir Belediyespor


Sarı Kartlar: Berk Kervankıran (dk.17), Arda Belen (dk.66), Tuğrul Yavaşçı (dk. 68), Batuhan Kurt (dk.71), Kardemir Karabükspor, Metin Aydın (dk.75), Kırşehir Belediyespor

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