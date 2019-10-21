TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi. Maç öncesi iki takım oyuncuları Barış Pınarı Harekatına destek olmak için asker selamı verdi. Kırşehir Belediye Spor taraftarı ise dev Türk Bayrağı açarak ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı.

Stat: Ahi

Hakemler: Semih Kurt , Gürcan Dönmez, Birtan Yavuz

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Metin Aydın , İsmail Düzgün (dk.62 Ümit Karaal) İlker Sayan , Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Berkay Öztuvan (dk.77 Ahmet Mert Bayındır)xx, Volkan Geyikxx, Onur KarakabakXx, Yusuf Akbulut (83. Yaşar Çetin)xx,

Kardemir Karabükspor: Halit Tokurxx, Arda Belen, Tuğrul Yavaşçı,Emre Eser (dk.87 Melih Berat Arslan), Toykan Topuz (dk.71 Ömer Çelik), Fatih Tultak, Doğukan Sabih Toksöz (dk.42 Fatih Kızılay) Abdullah Sezgin, Cihan Aydın Berk Kervankıran Batuhan Kurt

Goller: Ahmet Karadayı (dk.15), İsmail Düzgün (dk.38), İlker Sayan (dk. 74), Kırşehir Belediyespor

Sarı Kartlar: Berk Kervankıran (dk.17), Arda Belen (dk.66), Tuğrul Yavaşçı (dk. 68), Batuhan Kurt (dk.71), Kardemir Karabükspor, Metin Aydın (dk.75), Kırşehir Belediyespor