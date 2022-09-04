TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 0 - Kocaelispor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Kırşehir Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Kırşehir Ahi
Hakemler: Alpaslan Şen, Kenan Özcan, Servet Bozkurt
Kırşehir FK: Kadem Burak Yaşar, Enver Yıldız, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz, Onur Garip (Hacı Mustafa Karabulut dk. 71), Ömer Faruk Taş, Fatih Kıran (Doğacan Diker dk. 46), Hakan Erçelik (Emre Demir dk. 46), Oğulcan Şahin (Kubilay Serbest dk. 71), Ahmet Sun (Furkan Mızrak dk. 79 ?), Fatih Kızılay
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılıç, Alpay Çelebi, Mehmet Taş, Cem Ekinci, Okan Eken (Mert Caner Öztürk dk. 71), Tayfun Aydoğan (İlyas Kubilay Yavuz dk. 86 ?), Mehmet Sak (Diogo Aleksis Özçakmak dk. 86 ?), Mehmet Yılmaz, Yiğitali Bayrak (Yusuf Cihat Çelik dk. 64), Beykan Şimşek (Samed Ali Kaya dk. 71)
Gol: Cem Ekinci (dk. 21) (Kocalelispor)
Sarı kartlar: Enver Yıldız (Kırşehir FK), Beykan Şimşek (Kocaeliapor)