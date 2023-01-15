TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 1 - Ankara Demirspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta Kırşehir FK, evinde oynadığı ikinci yarının açılış maçında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ahi Stadı
Hakemler: Murat Türkoğlu Cankut Gönenç Sabri Üstünel
Kırşehir Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar Doğacan Diker (Fatih Kızılay dk. 90+3 ?), Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Hacı Mustafa Karabulut dk 67), Ahmet Üner, Hakan Erçelik, Muhammed Haşim Çoban (Taylan Özgür dk. 67), Sırat Yeşilördek, Faruk Öcal, İsmet Benli, Ahmet Sun (Sinan Altınel dk. 90 ?)
Ankara Demirspor: Ömercan Avcı, Hüseyin Eren Bektaş, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik, Harun Aydın (Nicklas Emre Alıcı dk. 90 +3 ?), Mert Örnek, Mervan Yusuf Yiğit, Burhan Arman (Mehmet Küçükdurmuş dk. 72), İrfan Akgün (Oktay Aydın dk. 72), Kadir Taşoğlu (Ahmet Sivri dk. 78), Ümit Yasin Arslan
Gol : Doğacan Diker (dk. 79) (Kırşehir FK)
Sarı Kartlar : İsmet Benli (Kırşehir FK), Abdullah Çelik, Kadir Taşoğlu (Ankara Demirspor)