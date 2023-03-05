TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 2 - Bucaspor: 2

TFF 2.
Lig'in 25. haftasında Kırşehir FK, evinde oynadığı Bucaspor ile ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle berabere kaldı.
Stat: Ahi Stadı
Kırşehir FK: Kadem Burak Muhammed Serdar Zihni Temelci Savaş Yorulmaz Gökdeniz Varol Hakan Erçelik Sırat Yesilördek Fatih Üge Faruk Öcal Taylan Özgün İsmet Benli
Bucaspor; Kıvanç Küçükkarış Mazlum Demir Onur Özcan Taşkın Çalış Cuma Menize Furkan Çil İlhan Depe Erhan Şentürk Enes Alıç Erhan Kartal Saruhan Fındıkçı
Goller: Taylan Özgün (Dk. 29), Sırat Yesilördek (Dk. 34) (Kırşehir FK) Saruhan Fındıkçı (Dk. 64), Onur Özcan (Dk. 74) (Bucaspor)
Sarı Kartlar: Mazlum Demir, Furkan Çil, Recep Gül (Bucaspor), Faruk Öcal, Gökdeniz Varol, Sırat Yesilördek, İsmet Benli (Kırşehir FK)
Kırmızı Kart: İsmet Benli (Dk. 90) (Kırşehir FK)