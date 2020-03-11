TIP Fakültesine 22 yeni öğretim elemanı alındı

Bilimsel araştırma ve inceleme yaparak toplumun sağlık sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen Tıp Fakültesi akademik ve fiziksel anlamda güçlenmeye devam ediyor.

Tıp fakültesine yeni alınan öğretim elemanları ile ilgili bilgi veren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp Fakültesini güçlendirirken bir taraftan da hastanedeki doktor eksikliklerini giderdiklerini söyledi.

Son ilanda Tıp Fakültesine 22 öğretim elemanı kazandırdıklarını belirten Rektör Karakaya, önceliklerinin en çok ihtiyaç duyulan alanlar olduğunu ve kadro dağılımını bu şekilde yaptıklarını belirtti.

Tıp Fakültesinin ve hastanenin daha da güçleneceğine vurgu yapan Rektör Karakaya, alınan öğretim elemanlarının alanları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında 1 profesör ve 1 doçent, Biyoistastistik ve Tıp Bilişimi alanında 1 profesör ve 1 doktor öğretim üyesi, Anatomi alanında 1 profesör ve 1 araştırma görevlisi, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 1 profesör, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji alanında 1 doçent, Halk Sağlığı alanında 1 doçent, İç Hastalıkları alanında 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında 1 doktor öğretim üyesi, Göz Hastalıkları alanında 1 doktor öğretim üyesi, Genel Cerrahi alanında 1 doktor öğretim üyesi, Fizyoloji alanında 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, Tıp Tarihi ve Etik alanında 1 doktor öğretim üyesi, Histoloji Embriyoloji alanında 1 doktor öğretim üyesi, Temel İmmünoloji alanında 1 doktor öğretim üyesi ve Tıbbi Biyoloji alanında 1 doktor öğretim üyesi daha Tıp Fakültemizin akademik kadrosuna katıldı.”